Cyberzaken in laatste Bureau Brabant van 2020

Betaalapp fraude

De eerste zaak betreft een klassiek geval van betaalapp fraude. Iemand dacht via een website spullen te kunnen verkopen. Toen kreeg ze de vraag om als check één cent over te maken. Het slachtoffer krijgt het betaalverzoek binnen en klikt op de link. Wat ze niet weet is dat ze toen werd doorgesluisd naar een nepwebsite, waar haar ingevulde gegevens in handen komen van de oplichters. Ze weet dan niet dat ze haar bakrekening in feite heeft open gezet voor de daders.

Wij hebben beelden van degene die later in Den Bosch geld van de rekening van het slachtoffer pint. Wie weet wie deze persoon is of waar we hem kunnen vinden?



Money mule

Cybercriminelen zoeken hun slachtoffers vaak onder kwetsbare personen zoals ouderen en zwakbegaafden, want die trappen makkelijker in de praatjes van een crimineel. Door te geloven in dat ze bijvoorbeeld veel geld kunnen verdienen door hun pinpas inclusief pincode ‘uit te lenen’. In de zaak die we u tonen werd de rekening van een zwakbegaafd slachtoffer misbruikt om geld op te storten dat bij een ander misdrijf was buitgemaakt door WhatsAppfraude. We hebben beelden van een man die met de zogenaamd geleende pas staat te pinnen in Bergen op Zoom. De hele rekening werd geplunderd; zowel het criminele geld als al het spaargeld van het slachtoffer. Weet u wie dit is of waar we hem kunnen vinden? Laat het weten!



Whatsapp fraude

Een vrouw wordt via Whatsapp benaderd door iemand die zich voordoet als haar zoon. Hij vraagt haar te hulp. Of ze snel een groot geldbedrag euro wil overmaken, hij moet namelijk een urgente rekening betalen. Te goeder trouw helpt de moeder haar nep-zoon. Dan merkt ze dat ze is opgelicht en nooit daar haar eigen zoon is bevraagd om geld.Wij hebben beelden van een man die in Nuenen het geld van de vrouw bij een pinautomaat staat te cashen. Hij staat redelijk goed op beeld dus we hopen dat u hem herkent.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.