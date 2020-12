Politie neemt 1203 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Naar aanleiding van de ontvangen informatie heeft de politie gisteravond een controle uitgevoerd. In een deel van het bedrijfspand lag inderdaad vuurwerk opgeslagen. Na onderzoek bleek het te gaan om een grote hoeveelheid (1203 kilo) illegaal vuurwerk. De partij werd direct in beslag genomen en afgevoerd. Onderzoek naar de eigenaar van het illegale vuurwerk heeft nog niet geleid tot een aanhouding.



Voorkomen van risico’s: samen met u!

De opsporing van vuurwerk en de handhaving van het vuurwerkverbod heeft dit jaar onze volle aandacht. Zwaar en/of illegaal vuurwerk brengt veel risico’s met zich mee. Naast het grote gevaar op letsel en schade bij het afsteken is ook het vervoer en opslaan een groot risico voor de omgeving. Dit willen wij graag voorkomen. Door het in beslag nemen kan het vuurwerk geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken.



Hebt u het vermoeden dat iemand vuurwerk verhandelt of dat er ergens (zwaar/illegaal) vuurwerk ligt opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Wilt u meer weten over vuurwerk en de jaarwisseling? Lees alle informatie op onze speciale themapagina over vuurwerk.