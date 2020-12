Rotterdamse agenten getrapt bij aanhouding verdachte

Stockfoto politie

De agenten waren op een ruzie in een woning aan de Slaghekstraat afgekomen en troffen in het huis een 36-jarige man uit Capelle aan den IJssel aan. Hij had een hoofdwond die hij bij de ruzie met zijn vriendin in de woning had opgelopen. Met hem viel geen fatsoenlijk gesprek te voeren en de man viel al snel de agenten aan. Eén van hen werd op zijn been geraakt en de andere agent liep een geneusde vinger op.

De agenten moesten de verdachte, die kennelijk dronken was, pepperen om hem rustig te krijgen. De vrouw des huizes werd niet aangehouden, maar gezien de verwonding van haar vriend, wel als verdachte aangemerkt. De man zit vast en wordt verhoord.