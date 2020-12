Oorzaak woningbrand onbekend, geen brandstichting

Rond 17.40 uur ontvingen de hulpdiensten verschillende meldingen over de brand in de woning. Naast enkele politie-eenheden kwam de brandweer met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Voor de zekerheid kwam ook een ambulance. De hulpdiensten troffen een uitslaande brand aan. Tijdens het blussen trof de brandweer een dode vrouw in de woning aan. Rond 18.45 uur meldde de brandweer brand meester.

De omgeving werd voor een politieonderzoek afgezet en in de Nieuwstraat werd voor het verkeer een omleiding ingesteld. Agenten hoorden diverse getuigen. Uit de schouw en bijbehorende confrontatie bleek dat het slachtoffer de bewoonster was. Vrijdag werd door de afdeling forensische opsporing met brandweeronderzoekers een sporenonderzoek ingesteld. Hierbij werd vastgesteld dat de brand in de woonkamer was ontstaan. Door de ravage van de brand kon de exacte oorzaak niet worden achterhaald. Overigens werden geen aanwijzingen voor brandstichting aangetroffen. Het politieonderzoek is afgerond. De omgeving is nog afgezet tot de omgeving is opgeruimd.