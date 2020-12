Politie zoekt getuigen beschieting woning Venlo

De politie wil weten wie verantwoordelijk is voor deze beschieting. Als er mensen zijn die meer informatie kunnen geven over dit incident, dan komen we graag met hen in contact. Hetzelfde geldt voor getuigen die afgelopen nacht in de omgeving van de Pastoor op Heijstraat iets opvallends hebben gezien of gehoord. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Meer informatie is er op dit moment niet bekend.