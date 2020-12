Bestuurder rijdt tegen gevel

De bestuurder reed door onbekende oorzaken door de tuin aan de Belaersstraat en kwam tegen de woning tot stilstand. De gevel is flink beschadigd. Er raakte niemand gewond. Omstanders hielden de verdachte tegen en droegen hem over aan de politie. Hij blies 470 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd, omdat hij een beginnende bestuurder is. Hij wordt ook verhoord over de toedracht. De gemeente is ingeschakeld om de veiligheid van de woning te beoordelen.