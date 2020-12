Woning beschadigd door luchtbuks

Rond 23.30 uur kregen de agenten de eerdergenoemde melding. Op de Isaäc Da Costadreef zagen zij een persoon lopen die aan het signalement voldeed. Deze man dook weg voor de politie, maar kwam niet veel later weer tevoorschijn. Hij werd vervolgens gecontroleerd, maar bleek geen wapen of iets dergelijks bij zich te dragen. Op de plek waar de man zich kort verstopte vond de politie een luchtbuks. Het wapen is in beslag genomen en de verdachte zit nog vast. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar.