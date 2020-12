Vuurwapens en grote hoeveelheden chemisch afval gevonden bij onderzoek ontmanteld drugslab

In de loods en in een zeecontainer op het terrein werden tientallen grote en kleine vaten gevonden. Sommigen waren leeg, maar velen bevatten chemicaliën of chemisch afval. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen om welke stoffen dit precies gaat. Er werd ook een hoeveelheid amfetaminepasta aangetroffen en in beslag genomen. Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn tot ver inde middag van zaterdag 25 december bezig geweest met het ontmantelen van het drugslab en het op een veilige manier opruimen van de chemicaliën.