Toen agenten het huis binnen kwamen, zagen zij dat de man meerdere steekwonden had. De persoon die hiervoor verantwoordelijk zou zijn, was ook nog in de woning. De Helderse bleek eveneens verschillende verwondingen te hebben. De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De man werd door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding is van het steekincident, is nog niet duidelijk. Daar doet de politie onderzoek naar.

2020275584