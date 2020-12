Overval avondwinkel

De man kwam omstreeks 17.30 uur de winkel binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een steekvoorwerp. Hij verliet met een geldbedrag de winkel en liep vervolgens weg in de richting van de Herenstraat. De overvaller wordt beschreven als een getinte man tussen 30 en 40 jaar oud. Hij was gekleed in een grijze/beige hoodie met daaronder een donkere jeans. Hij droeg een zwarte jas tot op de heupen en bootschoenen. Op zijn gezicht had hij een wit mondkapje.