Man belaagd met een mes

Zondagochtend 27 december omstreeks 03.15 uur werd er bij de woning gelegen aan de Beatrijshof aangebeld. De 59-jarige bewoner deed nietsvermoedend open en werd daarop direct belaagd door een man die een groot mes in zijn handen had. Doordat er enkele andere personen in de woning aanwezig waren, kon de zeer agressieve verdachte, de daarop de straat op vluchtte vrij snel worden overmeesterd. Dat geschiedde niet geheel zonder gevaar. Uiteindelijk kon het grote mes worden afgepakt en kon de man door de inmiddels ter plaatste gekomen politie worden aangehouden. Het slachtoffer raakte wonderwel slechts lichtgewond. De verdachte raakte bij de aanhouding lichtgewond aan het hoofd. De politie stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het zeer ingrijpende incident.