Politie onderzoekt brand cafetaria

Zondagochtend 27 december omstreeks 01:50 uur kreeg de politiemeldkamer meerdere telefoontjes van een uitslaande brand in cafetaria 'Moreno'. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en toen de brand geblust was, bleek dat in de zaak veel brand- en rookschade was ontstaan. Uit een eerste onderzoek ter plaatse bleek dat enkele omstanders kort voor de brand enkele personen zagen wegrennen die vermoedelijk in een donkerkleurige personenauto wegreden. Die auto reed weg richting Copernicuslaan. De politie startte een onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Medewerkers van de forensische opsporing stelden later die dag een onderzoek in. De politie zoekt uiteraard getuigen. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of bijgevoegd tipformulier gebruiken.