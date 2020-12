Politie onderzoekt geweldsincident in woning

Zondagochtend 27 december rond 03. 30 uur kreeg de politiemeldkamer een melding dat in een woning een situatie gaande was die om onmiddellijk ingrijpen vroeg. Agenten waren snel ter plaatse en troffen in de woning de 41-jarige bewoner zwaargewond aan. Een ambulance vervoerde de man direct naar een ziekenhuis, waar hij werd opgenomen. In de woning was ook een 40-jarige vrouw. Zij werd aangehouden. Onduidelijk is wat er zich nu exact in de woning heeft afgespeeld. De politie verricht onderzoek en zoekt getuigen. De mogelijkheid bestaat dat omwonenden of toevallig passerende omstanders iets gezien hebben dat voor het onderzoek van belang kan zijn. Zij worden verzocht te bellen met de politie via 0900-8844 of kunnen gebruik maken van het tipformulier.