Verdachte geweldsincident aangehouden

Omstreeks 01.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in een woning aan de Valkhof. Ter plaatse bleek dat de gemoederen al waren gesust. In het tumult was een 41-jarige man gewond geraakt De vermoedelijke dader was er vandoor gegaan. Hij kon later die nacht bij een woning aan de Thorbeckelaan worden aangehouden in ingesloten. De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld