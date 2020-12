Drie minderjarigen aangehouden voor inbraak

Een omstander belde rond 19u15 onmiddellijk met 1-1-2 omdat drie jongens via een raam van een woning aan het Vromoldsland mogelijk wilden inbreken. Agenten zagen drie verdachten richting de sloot wegrennen. Twee jongens (14 en 16 jaar) konden direct op de Buitenhove worden aangehouden. De derde verdachte, een 16-jarige jongen, werd even later ook op de Buitenhove aangehouden. Waarschijnlijk is er niets uit de woning weggenomen. De politie vond in de woning braaksporen. De verdachten zitten vast voor verhoor.