Getuigenoproep poging doodslag

Een 20-jarige slachtoffer uit gemeente Steenbergen liep zaterdag 26 december 2020 rond 04u10 bij het tankstation aan de Rooseveltlaan. Door onbekende oorzaken reed een automobilist in op het slachtoffer. Hij werd geraakt maar raakte gelukkig niet ernstig gewond. De politie hield even later naar aanleiding van een signalement een 28-jarige verdachte in de Gagelboslaan aan. Hij zit vast voor nader onderzoek. Omdat de toedracht onduidelijk is zoekt de politie getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie o ver deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-338868.