Politie stelt onderzoek in naar aantreffen explosief bij woning

Zondagochtend trof de bewoner van de woning een explosief voorwerp aan voor de voordeur. Daarop belde hij de politie die meteen ter plaatse kwam. De EOD is nu daar om te bekijken over welk voorwerp het precies gaat en om te bekijken of het eventueel tot ontploffing gebracht moet worden. Indien dit nodig is, zal bekeken worden of het voowerp veilig vervoerd kan worden om ergens anders tot ontploffing te laten komen. Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg zijn de bewoners van de betreffende woning uit de woning, net zoals de bewoners van een aantal in de buurt liggende woningen. De politie stelt onderzoek in om te achterhalen wie dit explosief bij de woning heeft gelegd. Heeft u informatie die de politie verder kan helpen, dan kunt u bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.