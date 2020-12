Nieuwe teamchefs van start

Districtschef Naomi Hoekstra is blij met de teamchefs in het district Gelderland-Midden. “Een mooi team vol ervaring en diversiteit. Ik ben er van overtuigd dat we samen leiding kunnen geven aan de gedreven collega’s in het district, die hard werken om de veiligheid te verbeteren in de wijken en dorpen. Door gekend te worden maar ook door onze kennis over de gebieden en haar inwoners te vergroten, door het handhaven van de orde en de opsporing van hen die deze willen verstoren. Dat kunnen we niet alleen, we willen samenwerken m et onze partners omdat we alleen op die manier echte mooie stappen kunnen zetten; de teamchefs zullen zich voluit inzetten om die samenwerking nog verder te versterken”.

