Probleem money mules blijft zorgelijk

Preventie is belangrijk. Sander doet daarom een oproep aan ouders: ‘Praat er met uw kinderen over: krijgen ze een aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd. De gevolgen voor de geldezel en hun ouders zijn ingrijpend. De pakkans vanuit de banken is namelijk ontzettend hoog. De jongeren draaien op voor de schade en ze kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Met als mogelijk gevolg een forse schuld met bijbehorende afbetalingsregeling en een strafblad. Ook de bank kan maatregelen nemen. Zo kan het zijn dat deze jongeren acht jaar lang geen gebruikmaken kunnen maken van de financiële diensten van banken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen lening of hypotheek afsluiten of een nieuwe rekening openen.'