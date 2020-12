Vier aanhoudingen voor drugshandel en witwassen

In de drugsscene in Leeuwarden was informatie naar voren gekomen dat Rotterdamse mannen nadrukkelijk bezig waren met de handel in verdovende middelen. Onlangs werden al twee Rotterdammers aangehouden terwijl zij een grote hoeveelheid drugs bij zich hadden. Deze vangst was de aanleiding om nader onderzoek in te stellen. Hierin kwamen de aangehouden verdachten in beeld. Dit leidde gisteravond tot de aanhouding van het viertal.

Gecoördineerde actie

Tijdens een gecoördineerde actie werden de verdachten van 34 en 36 jaar op de Drachtsterweg in Leeuwarden aangehouden. In hun auto trof de politie ongeveer 50 gram cocaïne en 50 gram heroïne aan. Tegelijkertijd werden invallen in de woning van de verdachte uit Sneek en in twee woningen in Hurdegaryp verricht. In het pand in Sneek werden diverse bolletjes cocaïne en heroïne gevonden. In één van de woningen in Hurdegaryp werden 23 gram heroïne, 5 xtc-pillen en een pillenmaker (voor xtc) aangetroffen. Alle verdovende middelen en de pillenmaker zijn in beslag genomen. De politie ziet de mannen van 34 en 36 jaar als degenen die de 22-jarige verdachte en mogelijk andere personen aanstuurden in de handel en verkoop van harddrugs.

Luxe leventje

Klaas Dunnink, teamchef politie Leeuwarden ziet dat deze verdachten zich bezig hebben gehouden met ondermijnende criminaliteit: ´Op papier hadden de verdachten geen bezit of inkomen en geen vaste woon-of verblijfplaats. Toch reden ze in gehuurde auto’s bij diverse autohuurbedrijven. Ook gaven ze het nodige geld uit aan luxe kleding en andere spullen. De drugshandel werd in deze groep goed georganiseerd. Deze handel in drugs gaat doorgaans hand in hand met andere vormen van criminaliteit, zoals het witwassen van het geld. Het leek alsof deze verdachten van de lucht leefden.´

Meer aanhoudingen

De politie sluit in dit onderzoek meer aanhoudingen niet uit. De verdachten zitten vast. Zij worden gehoord over hun betrokkenheid bij deze zaak. Het onderzoek is nog in volle gang.