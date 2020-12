Illegaal vuurwerk aangetroffen in en rond woningen

We moeten er niet aan denken wat er gebeurd was als dat vuurwerk onder die bedden en in dat schuurtje was geëxplodeerd. Een vonkje van statische elektriciteit kan soms al voldoende zijn voor ontbranding en de gevolgen zijn dan niet te overzien. Niet alleen de bewoners, maar ook de buurt liep hierdoor enorm gevaar. Het is om die reden dat we hard optreden tegen het illegale vuurwerk.

Daarnaast kan het bezit van illegaal vuurwerk grote, persoonlijke gevolgen hebben. Je krijgt een aantekening op de justitiële documentatie en hebt daarmee een strafblad. Het afsteken van het vuurwerk zorgt daarnaast voor overlast en gevaar.

Meld signalen of vermoedens van vuurwerk en de handel ervan (op social media en daarbuiten) via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Zo kunnen wij passende actie ondernemen. Kijk voor antwoorden op vragen over (het bezit van) vuurwerk op onze themapagina.

2020570068 / 2020570673 JS