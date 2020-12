Politieonderzoek openlijk geweld afgerond

Op maandag 19 oktober, rond 20.30 uur, werden twee minderjarige meisjes in de omgeving van de Nieuweschans en de Garnalenweg lastig gevallen door een groep jongeren. De vader van de meisjes werd gewaarschuwd en hij meldde zich bij de groep. Dit leidde tot een ruzie en geweld waarbij de vader werd geslagen en geschopt. De man raakte gewond en had schade aan zijn bril.



Er werd aangifte gedaan en de politie startte met een onderzoek naar de verdachten van deze belaging en mishandeling. De oproep aan getuigen om zich te melden en de media-aandacht leidde tot bruikbare informatie bij het onderzoek naar de verdachten. In daaropvolgende weken werden zeven jongeren, in de leeftijd van 13 tot 15 jaar en allen afkomstig uit Bunschoten, aan het politiebureau ontboden. Zij werden verhoord over hun mogelijke aandeel in de openlijke geweldpleging en na verhoor overgedragen aan de ouders.



Het onderzoek is nu afgerond en het dossier zal worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie.