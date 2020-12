Getuigen gezocht van beroving

Rond 15.25 uur was het 18-jarige slachtoffer uit Purmerend in de Gouwzeestraat voor de verkoop van zijn jas. Het slachtoffer zag twee personen op straat wachten met wie hij de dag ervoor online een afspraak had gemaakt. Toen ze elkaar benaderden ging het slachtoffer in gesprek met de twee personen. Vervolgens moest het slachtoffer onder dwang de jas die hij aan hen wilde verkopen afstaan. Ook moest hij de jas die hij aanhad aan hen geven. Het slachtoffer werd daarbij geschopt en geslagen.

De verdachten gingen er op een scooter vandoor waarna het slachtoffer de politie alarmeerde. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

16 à 17 jarige jongen, donkergetint uiterlijk, 1.80 meter lang. Hij droeg zwarte kleding.

Dader 2

19 jarige man, lichtgetint uiterlijk, 1.80 – 1.90 meter lang. Hij droeg zwarte kleding.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden via telefoonnummer: 0900-8844.

* Heeft u de beroving aan het Gouwzeestraat gezien?

* Heeft u de mogelijke daders rond dit tijdstip in de buurt gezien?

* Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn of heeft u andere informatie over deze zaak? Dan horen wij dat ook graag.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020258030.

2020258030