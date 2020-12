Drie verdachten aangehouden op verdenking van ontvoering

Rond 19.30 u kreeg de meldkamer de melding binnen dat er iemand ontvoerd was uit Den Haag. De politie startte gelijk een opsporingsonderzoek. Het slachtoffer werd vastgehouden in een voertuig in Naaldwijk. Nadat een geldoverdracht door een bekende van het slachtoffer aan de daders plaatsvond, werd de ontvoerde vrijgelaten.



Kort hierop werden de inzittenden van het voertuig door de politie aangehouden op de Escamplaan in Den Haag. Tijdens het onderzoek werd er onder andere een wapen aangetroffen. Het politieonderzoek is nog in volle gang.