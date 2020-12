Politie Den Haag trots op nominatie inclusie-award Ctalents

De Groot vindt het belangrijk dat er via deze award aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via de Banenafspraak aan een baan geholpen kunnen worden. ‘Zeker vandaag, op Wereld Gehandicapten Dag*, maken we graag van de gelegenheid gebruik om werkgevers verder dan iemands beperking te laten kijken. Zo kan iemands beperking binnen een bepaalde baan juist een kracht zijn en geef je inclusie daadwerkelijk een kans.’

De Groot is sinds juni 2019 coördinator Banenafspraak voor Politie Den Haag. Volgens de Banenafspraak zijn er in 2026 in totaal 125.000 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking in de markt- en overheidssector. Inmiddels heeft De Groot zo’n zestig mensen met een afstand tot de banenmarkt aan werk binnen de politie-eenheid Den Haag geholpen.

Uitbreiding

Dit begon ooit - nog voor ze coördinator Banenafspraak werd - met de camerabeeldspecialisten. Dit team van mensen met autisme speurt camerabeelden af voor rechercheonderzoeken en werd in 2018 met de Cedris Waarderingsprijs gehuldigd. Sindsdien breidde het aantal mensen dat via de Banenafspraak bij Politie Den Haag aan de slag kon, zich gestaag uit met onder andere voertuigonderhoudsmedewerkers, dove en slechthorende barista’s in koffiebar De Blauwe Boon, audiospecialisten die verhoren en andere opnames uitwerken, en een bestuurskundige in de opsporing.

Politie winnaar categorie ‘voorloper’

Naast De Groot was ook de politie genomineerd, en wel in de categorie ‘voorloper’. Hierover zegt Ctalents: ‘Mede door de inzet van de politie zijn de functies beeldspecialist en audiospecialist gerealiseerd. Hierdoor is er tot nu toe al veel zintuiglijk talent ingezet bij de politie. De politie kijkt naar de mogelijkheden en is een absolute voorloper op dit gebied.’ De politie werd zowel door de jury als door de publieksstemmen (ruim 51%) tot winnaar uitgeroepen. Danny van Kesteren van de politie-eenheid Oost Nederland nam namens de politie de prijs, een ‘diamant’ van een slechtziende kunstenares, in ontvangst. Van Kesteren was zelf, in dezelfde categorie als De Groot, genomineerd vanwege zijn inzet voor het project ‘Vision’ waar hij mensen met een visuele uitdaging inzet voor de opsporing.

* De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag bekend als 'Wereld Gehandicapten Dag'.