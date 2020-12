Drie aanhoudingen na ongeregeldheden met ‘supporters’ van Feyenoord

Voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb vonden ‘supporters’ het nodig om gezamenlijk de spelersbus van Feyenoord te verwelkomen. Zij zorgden voor een onrustige situatie en vertoonden hierbij onacceptabel gedrag. Ze staken vuurwerk af en gooiden dit geregeld richting de aanwezige politie. Gelukkig raakte hierbij geen agenten gewond. Dat was 5 november anders, toen er vijf agenten gehoorschade overhielden aan het vuurwerk.

Auto’s op het parkeerterrein raakten wel beschadigd door het vuurwerk en doordat de ‘supporters’ ook op de auto’s gingen staan. Ook werden de Corona-maatregelen niet nageleefd. De politie stelde grenzen en trad op waar nodig. Rond 18:00 uur was de situatie bij het stadion rustiger geworden.

Optreden op basis van beelden

Er werden drie aanhoudingen verricht, waarvan één ter zake belediging en discriminatie en twee ter zake vuurwerk. De politie beschikt over beelden van de wanordelijkheden. Aan de hand van die camerabeelden en verklaringen van agenten wordt verder onderzoek verricht. Op die manier kunnen ‘supporters’ op een later moment nog beboet of aangehouden worden voor het plegen van strafbare feiten.

Geweld tegen hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen medewerkers en hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten en hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld zoals in dit geval het gooien met zwaar vuurwerk wordt niet getolereerd. Dit geldt ook voor medewerkers die een publieke taak hebben.