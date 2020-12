Elf aanhoudingen na inval versnijdingspand Rotterdam en Gouda

Het betrof hier een actie van de Rotterdamse recherche naar aanleiding van een onderzoek naar drugs. In het pand aan de Dunantsingel en een auto die voor de deur stond werd ongeveer tien kilo van vermoedelijk harddrugs aangetroffen. Dit wordt nog onderzocht Later werd ook een pand op de Bergweg in Rotterdam doorzocht. Hier werden 130.000 euro en versnijdingsmiddelen aangetroffen.



In totaal zijn elf personen aangehouden. Alle verdachten zijn tussen de 20 en 35 jaar en afkomstig uit Gouda, Rotterdam en Capelle a/d IJssel. Een 24-jarige vrouw uit Capelle a/d IJssel werd later in vrijheid gesteld. Zij bleek niets met de zaak te maken te hebben. Naar de precieze rol van de aangehouden verdachten wordt onderzoek gedaan.





Foto: politie van inbeslaggenomen geld