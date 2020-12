Jongen betrapt met alarmpistool en twee kapmessen

De agenten reden daarna naar het huis van de jongen in Standdaarbuiten. Vervolgens werd een onderzoek in de woning ingesteld. De agenten vonden een alarmpistool met knalpatronen en een geluidsdemper. Ook werden twee grote kapmessen gevonden. Deze spullen werden in beslag genomen. De 17-jarige jongen wordt later verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.