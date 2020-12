Drugslab gevonden

Een melder informeerde woensdag dat er witte rook kwam uit een loods aan de Zandsteeg. De politie herkende onmiddellijk aan de witte rook en de geur dat het geen brand was. Kort daarop werd duidelijk dat er vermoedelijk sprake was van zoutzuurdamp. De hulpdiensten werden opgeschaald om het incident te bestrijden. Gezien het directe gevaar voor de omgeving werden zo’n negentig omwonenden geëvacueerd en opgevangen door de gemeente. De politie zette een robot in om een eerste verkenning in de loods te doen. Er was niemand binnen, maar de specialisten van de politie vonden een middelgroot amfetamine lab. In meerdere ruimtes in de loods vonden verschillende onderdelen van het productieproces plaats. Donderdag 3 december werd het lab ontmanteld. De politie stelt een onderzoek in naar de verdachten.