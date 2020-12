Elf verstekelingen aangetroffen in koelwagen

Een vrachtwagenchauffeur (nadere gegevens niet bekend –red.) deed hier woensdagochtend 2 december melding van. De man was vanuit Spanje via Frankrijk naar Nederland gereden, toen hij geluiden hoorde in zijn vrachtwagen en de politie waarschuwde.

Politieagenten openden de vrachtwagencombinatie en troffen in de koelcontainer in totaal 11 mensen aan. Ze maakten het naar omstandigheden goed. Omdat ze zich niet konden legitimeren, zijn ze aangehouden. Tijdens dit onderzoek werkte de politie samen met de Koninklijke Marechaussee (KMar). Medewerkers van de KMar hielden bovendien de bestuurder en zijn bijrijder aan op verdenking van mensensmokkel en namen de trekker met oplegger in beslag.

De elf verstekelingen zijn meegenomen naar een politiebureau en in vreemdelingenbewaring gegaan. Medewerkers van de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie zetten het onderzoek voort.