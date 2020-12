Twee mannen aangehouden na diefstal telefoon

De vrouw had een telefoon te koop aangeboden. Het toestel zou bij haar thuis worden opgehaald. Op het moment dat de vrouw de telefoon aan de koper wilde laten zien griste deze het toestel met geweld uit handen van de vrouw en ging er tussenuit. Dankzij oplettende getuigen was bekend in welke auto de verdachten wegreden. De politie kon de verdachten enige tijd later op de Einsteinstraaat in Landgraaf aanhouden. De 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats en de 17-jarige Kerkradenaar zijn naar het politiebureau overgebracht.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van deze beroving. Heeft u donderdagmiddag iets van de beroving in de Deutzlaan gezien? Meld u dan via 0900-8844.