Aanhoudingen in onderzoek naar verzenden van postpakketten met drugs

Driebergen, Alkmaar - De politie heeft woensdag 2 december in Alkmaar een 32-jarige man en een 29-jarige vrouw aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek naar verdovende middelen die via het darkweb zijn verhandeld en via reguliere postpakketten naar het buitenland zijn verstuurd. De politie heeft in twee woningen in Alkmaar en Heerhugowaard doorzoekingen verricht. Bij de doorzoekingen zijn diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen. De mannelijke verdachte is in 2016 ook al eens aangehouden en veroordeeld voor dezelfde feiten.