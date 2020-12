Beschoten huis, woninginbrekers en ramkraak in Bureau Brabant

Woning beschoten

Op maandag 2 november van dit jaar wordt in de vroege ochtend, zo rond vijf uur, een huis aan de Echternachlaan in Eindhoven beschoten. De bewoners, een echtpaar en twee jonge kinderen lagen op dat moment te slapen en hebben niets van het schieten meegekregen. Zij ontdekten enkele uren later pas wat er was gebeurd. De schrik was er achteraf niet minder groot om. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Een kogel is door een raam gevlogen en later in de hal van de woning terug gevonden. Wij tonen bewakingsbeelden uit de buurt. Hierop zijn de daders te zien. Natuurlijk willen we heel graag weten wie dit zijn en het antwoord op de vraag waarom juist deze woning beschoten werd? Heeft u een vermoeden of informatie? Meld het dan meteen.



Woninginbrekers

We tonen beelden bij een huis in Erp. Daar werd op vrijdag 6 november ingebroken door twee mannen, die eerst wat rond het huis scharrelen en hun kansen goed bekeken. Maar daardoor staan ze ook goed op bewakingsbeelden. Uiteindelijk weet het tweetal een raam open te krijgen en één van hen gaat naar binnen. Maar waar ze kennelijk niet op gerekend hadden was dat er iemand thuis zou zijn. Ineens floept het licht aan. Ze zijn ontdekt. Als een haas gaan ze er dan allebei vandoor. Wie is dit tweetal en waar kunnen we ze vinden?



Ramkraak bij kledingwinkel

Op 15 september, om ongeveer 03.30 uur, wordt een ramkraak gepleegd bij een kledingwinkel in de Kerkstraat Oosterhout. Een auto met drie mannen rijdt de straat in en stopt bij de winkel. Met een betonblok verzwakken ze eerst de ruit in de toegangsdeur, om die er daarna voor een deel uit te slaan met een voorhamer. Twee mannen gaan naar binnen met een grote tas, de derde maakt het gat in de ruit groter. Na een paar minuten gaan ze er met een bomvolle tas vandoor. U ziet bewakingsbeelden van de ramkraak en ook hebben we de vlucht op beeld. Wie weet wie de mannen zijn? Of wie is het opgevallen dat ergens dure kleding te koop werd aangeboden? Deze vragen zien we graag beantwoord.



