Ondermijningsonderzoek afgerond met 5 verdachten

Bij het aantreffen van het drugslab in een boerenbedrijf werden in het laboratorium grondstoffen en producten aangetroffen. Op dat moment was de eigenaar van het bedrijf aanwezig; hij is aangehouden. Het bedrijfsdeel is door de burgemeester van de gemeente Buren gesloten.



In dit onderzoek zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om de 51-jarige eigenaar van het perceel. De andere mannen zouden de rol hebben gehad van financier of uitvoerder/kok. Deze verdachten zijn afkomstig uit Druten (55), gemeente West Maas en Waal (53) en Rotterdam (34). Een man (49) is zonder vaste woon -of verblijfplaats.



Uit een eerder politieonderzoek naar encrochats kwam informatie die ook in dit onderzoek helpend was. Daardoor zijn enkele verdachten nogmaals verhoord vorige week.



Informatie helpt

De afgelopen jaren zijn al de nodige hennepkwekerijen en drugslabs geruimd door de politie. Dat is vaak dankzij speurwerk van de politie maar vaak genoeg ook dankzij alerte melders, die iets opmerkelijks, afwijkends signaleren in hun omgeving. Die tips helpen ons in de aanpak van deze criminaliteit, helpen ons te achterhalen wie achter deze vorm van (georganiseerde) criminaliteit zit.

Wat is ondermijning?

Criminelen kunnen hun illegale activiteiten- of georganiseerde misdaad- vaak niet uitvoeren zonder de hulp van ‘gewone burgers’. Ook hebben criminelen bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Om het criminele vermogen wit te wassen is de bovenwereld ook van belang. In dit geval is er gebruik gemaakt van bedrijfspanden en een woning om ‘criminele activiteiten’ uit te voeren en veel geld te verdienen door illegale praktijken.

Samen sterk tegen ondermijning

Prioriteit van politie, OM en bestuur is de aanpak van de onzichtbare economie die vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) veroorzaakt. Gezamenlijk trekken de overheidsinstanties op om informatie te delen over ondermijningsonderzoeken en te kunnen reageren op zaken die niet kloppen.

Wat kunt u doen tegen ondermijning?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan direct contact op met de politie via 0900- 8844. Als elke seconde telt, neem dan contact op met 112. Iedere melding kan van belang zijn voor een onderzoek. Geeft u liever anoniem informatie door, dan kan dat uiteraard via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

