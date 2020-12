Getuigen gezocht: man (19) die te hulp schoot gestoken

Heb jij die dinsdagavond iets gezien of gehoord op het station, in de fietstunnel of rond de Marialaan in Nijmegen, dat met deze zaak te maken kan hebben? Ben je getuige geweest van de diefstal, vluchtpoging of het steekincident? Weet je meer of heb je beelden? Bel met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein ook, kan bruikbaar zijn. Melden via het online tipformulier behoort ook tot de mogelijkheden.

^SV 2020605450