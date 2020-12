Getuigenoproep steekincident Burgemeester Fabiuspark

Op maandag 28 december rond 14.55 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij tussen twee mannen. Hierbij zou ook een steekwapen zijn gebruikt. Aanleiding voor het steekincident was een ruzie. Beide mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Amstelveen en een 18-jarige man uit Bilthoven.

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord én nog niet eerder met de politie gesproken? Of heeft u mogelijk camerabeelden? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in, bel 0900 8844 of doe anoniem melding. Alvast bedankt! Het filmpje dat rondgaat op social media is bekend bij de recherche en onderdeel van het onderzoek.