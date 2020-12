Bestuurder auto rijdt door na aanrijding

De politie komt graag in contact met mensen die de personenauto hebben zien rijden voorafgaand aan het ongeval. Ook wil de recherche graag in contact komen met mensen die het ongeval hebben gezien of mogelijk dashcambeelden hebben gemaakt. Neem contact met ons op via 0900 8844 of via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem kunt u natuurlijk ookcontact met ons opnemen via 0800 7000.