Snackbar en café op Mosveld beschoten

De rechreche komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 december. Heeft u iets gezien of heeft u camera of dashcambeelden? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de recherche.