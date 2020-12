Vlak voor jaarwisseling nog zo’n 600 stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen

De onderzoeken draaiden in Amsterdam-West en verschillende politieteams werkten er aan mee. Het eerste onderzoek leidde tot de aanhouding van een 23-jarige Amsterdammer. Hij werd aangehouden in een auto en in dat voertuig troffen agenten illegaal vuurwerk aan. Vervolgens werd ook in een woning illegaal vuurwerk aangetroffen. Uiteindelijk konden agenten 108 cobra’s, 14 shells en vijf dozen nitraten (ruim 200 stuks) in beslag nemen.

In het tweede onderzoek hield de recherche wederom één verdachte aan, eveneens een 23-jarige man uit Amsterdam. In een woning en box werden daarna grote hoeveelheden zwaar vuurwerk aangetroffen. Agenten namen 36 shells, 160 nitraten en 78 cobra’s in beslag.

In totaal haalde de politie met deze acties dus zeker bijna 600 stuks illegaal vuurwerk van de straat. De twee verdachten zitten er op dit moment nog vast en zijn in verzekering gesteld. Donderdag 31 december zullen zij worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.