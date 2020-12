Ontploffingen veroorzaken schade in Gouda en Den Haag

Op het Driewegplein in Gouda vond woensdagmorgen rond 01.00 uur een ontploffin plaats waarbij de gevel van een pand zwaar beschadigd raakte en diverse ruiten sneuvelden. Hierbij raakte niemand gewond. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de explosie, waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk, en naar wat er precies is gebeurd.



Newtonstraat Den Haag

Later die nacht, rond 02.15 uur, werden omwonenden van de Newtonstraat in Den Haag - ter hoogte van het Kepplerplein - eveneens opgeschrikt door een harde knal. Hier bleek een explosie, waarschijnlijk eveneens veroorzaakt door vuurwerk, veel schade te hebben aangericht in een portiek. Zo raakte onder meer de portiekdeur ontzet en waren alle brievenbussen en de deurbellenunit beschadigd. Ook hier verricht de politie nog onderzoek.



Heeft u informatie?

In beide onderzoeken kan de politie uw hulp goed gebruiken. Bent u getuige geweest van een van de incidenten, heeft u beelden van het incident of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Neemt u dan contact op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.