Twee aanhoudingen brandstichting Haags hopje

Kort na middernacht op 15 augustus vatte een Haags Hopje op het Jacob van Campenplein vlam. Een Haags Hopje is een huisje op het plein waar waarin buitenspeelgoed wordt opgeslagen dat kinderen kunnen lenen. Al snel was duidelijk dat de brand was aangestoken. De politie deed de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar deze brandstichting. Er werd onder andere buurtonderzoek gedaan en er werden camerabeelden uitgekeken. Dit leidde maandag 28 december uiteindelijk tot de aanhouding van de twee verdachten. De twee mannen, een 35 en een 32-jarige Hagenaar, zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Machteld van den Bosch, teamchef van politieteam Hoefkade, is blij met de aanhoudingen. “Tijdens en na de ongeregeldheden in augustus hebben wij ons samen met de bewoners, buurtpreventieteams en andere partners ingezet om de wijk leefbaar te houden. Ik hoop dat de aanhoudingen een signaal zijn. De wijk verdient goede voorzieningen voor jong en oud. De politie is met deze aanhouding een stap dichter bij het oplossen van de brand en daar ben ik, ook namens de wijk, blij mee.”