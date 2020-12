Berichtgeving aanhouding Dordrecht

Dordrecht - Diverse media berichten vandaag over een incident in Dordrecht begin deze maand. De uitspraak die is gedaan past niet bij de politieorganisatie die we willen zijn en daar nemen we afstand van. Op 5 december zijn agenten in Dordrecht verwikkeld geraakt in een vechtpartij met een gezin. In de situatie zijn de agenten geconfronteerd met ernstig geweld. Meerdere leden van het gezin zijn aangehouden. Een van de gezinsleden heeft twee weken in hechtenis gezeten wegens poging tot doodslag op een agent. De zaak tegen de verdachte wordt op 14 januari aanstaande behandeld.