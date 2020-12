Meerdere aanhoudingen voor grootschalige WhatsApp fraude

“Zo ver we hebben kunnen vinden, hebben ze in die maand 45.000 euro binnen gehaald met hun oplichtingspraktijken. Naar verwachting is dat maar het topje van de ijsberg. Maar het allerbelangrijkste is dat ze nu aangehouden zijn en geen nieuwe mensen meer kunnen oplichten.” Daarmee is het gevaar van WhatsApp fraude niet geweken. Het is een landelijk fenomeen dat sinds corona alleen nog maar verder is toegenomen. “De meest effectieve bestrijding is voorlichting. Het liefst zou ik elke avond op tv van die spotjes willen laten uitzenden om mensen te waarschuwen.”, zegt de rechercheur. “Mensen er zo vaak mee bestoken, dat wanneer er via WhatsApp om geld wordt gevraagd, meteen alle alarmbellen af gaan. Zodat niemand meer zomaar geld overmaakt, maar altijd eerst even warm contact zoekt met de vragende persoon. Zorg dat je iemand live spreekt en vraag of het klopt. Checken, checken, checken. Dat zou ik iedereen op het hart willen drukken.”



Wil je voorkomen dat je slachtoffer wordt van WhatsApp fraude? Klik hier https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html