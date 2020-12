Politie treft vuurwapen aan bij controle Verdovende Middelen

Toen de agenten naar het tankstation reden, zagen zij daar een auto wegrijden in de richting van de Rodenrijsestraat. In de auto zaten drie mannen die aan het signalement voldeden dat was opgegeven door getuigen. De bestuurder kreeg een stopteken en toen de agenten naar de auto liepen kwam daar een zeer sterke henneplucht uit. In de auto werd ook wit poeder gezien.