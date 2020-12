Man opgepakt met 300 stuks zwaar vuurwerk

Op dinsdag 29 december 2020 kwam er informatie binnen bij de politie dat een inwoner uit Rijen zwaar illegaal vuurwerk te koop aan zou bieden op internet. Na gedegen speurwerk kond e identiteit van deze man uit Rijen achterhaald worden. Er werd direct een team samengesteld die op zoek ging naar deze 22-jarige verdachte. Om 20.40 uur werd de verdachte getraceerd in zijn auto in Rijen. De bestuurder werd staande gehouden. In zijn auto werden 300 cobra’s gevonden, een fors geldbedrag en illegale sigaretten. Genoeg om hem in te sluiten aan het bureau en deze zaak voor te gaan leggen aan een Rechter-Commissaris.