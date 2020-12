Slachtoffer lokt helers van zijn gestolen fiets in de val

Op dinsdag 29 december 2020 kwam een aangever bij de politie. Hij had al eerder deze week aangifte gedaan van de diefstal van zijn vrij dure mountainbike. Als een volleerd rechercheur had hij sindsdien het internet afgespeurd naar zijn fiets. En op 29 december zag hij dat zijn fiets te koop werd aangeboden. Hij maakte, als potentiele koper, een afspraak met de verkopers om zijn fiets ‘te kopen’. Direct daarna meldde hij zich bij de politie. Na overleg met de officier van justitie gingen enkele politieagenten mee naar ‘de koop’. Op het moment dat twee verdachten de fiets overhandigden werden ze aangehouden. Het tweetal uit Tilburg van 16 en 18 jaar worden in ieder geval verdacht van heling van gestolen spullen. Er wordt onderzocht of ze de fiets ook gestolen hebben. De aangever heeft direct zijn fiets weer terug gekregen.