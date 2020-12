Bejaarde vrouw in woning overvallen

Onbekend is nog hoe de verdachten de woning zijn binnengekomen en of zij iets hebben buitgemaakt. Voor zover nu bekend, is er geen informatie die erop wijst dat er bij de overval gebruik is gemaakt van mogelijke wapens. De politie stelt een nader onderzoek in naar de overval. Mochten mensen in de omgeving iets hebben gezien of gehoord dat wellicht met deze overval te maken kan hebben, dan worden zij verzocht om contact met de politie op te nemen via het telefoonnummer 0900 8444. Omwille van haar privacy wordt geen informatie verstrekt over de exacte leeftijd van de overvallen vrouw.