Politie beëindigt feest in bedrijfspand

Eerder op de avond, rond 17.30 uur, ging de politie een kijkje nemen bij het pand nadat bleek dat er een feest aan de gang was met op dat moment ongeveer 40 bezoekers. De organisator van het feest wilde niet meewerken aan het verzoek van de politie om het feest te beëindigen, waarna agenten besloten om een actie te organiseren. Ze trokken zich terug en de inzet van de Mobiele Eenheid werd gevraagd. Reden hiervoor is de vele bezoekers op het feest, waardoor ook vanuit politiezijde moest worden opgeschaald.



Rond 22 uur ging de Mobiele Eenheid van de politie naar binnen en is het feest beëindigd. Op dat moment waren er nog ongeveer 40 personen in het pand aanwezig. De actie om het feest te beëindigen verliep rustig. Uiteindelijk zijn er 5 personen aangehouden. De personen zijn aangehouden voor het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast zijn van alle bezoekers de gegevens genoteerd en wordt nog besproken of ook zij een bekeuring kunnen verwachten.



De inzet van de politie wordt op dit moment in Tegelen afgeschaald. Meer informatie is op dit moment niet bekend.