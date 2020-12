ME-optreden na belagen politieagenten

Deze groep, bestaande uit tientallen personen, had een caravan in brand gestoken en daarnaast vuurwerk afgestoken. Op het moment dat ook nog de ruiten van een brugwachtershuisje werden ingegooid en een sloopauto op het vuur werd geduwd, gingen de agenten tot aanhouding van de verdachten over. Hierop keerde de groep zich tegen hen door vuurwerk en bierflesjes te gooien. Ook is met een vuurwerkpistool vuurwerk gelanceerd naar de agenten. Zij werden gelukkig niet geraakt door het vuurwerk. Het vuurwerkpistool werd later aangetroffen en is in beslag genomen. De groep wist hierbij de reeds aangehouden verdachten te ontzetten.

De agenten moesten zich voor hun eigen veiligheid terugtrekken. Kort daarna heeft de ME met een charge ingegrepen en de openbare orde in Hoogersmilde hersteld. Bij deze actie werd nog een verdachte (man) aangehouden voor belediging. Hij is ingesloten in een cel en zal worden gehoord.

Onacceptabel

De politie vindt deze vorm van geweld onacceptabel. Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en zij moeten, zonder te worden gehinderd, hun werk kunnen doen. Geen enkele agent raakte gewond. Wel werden twee politieauto’s vernield. De politie doet onderzoek naar dit incident en de ontzette verdachten.