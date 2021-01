Politie voorkomt vernielingen aan tunnel

Deventer - De politie heeft een aantal jongeren aangesproken die in de Veentunnel in Deventer zwaar vuurwerk afstaken. Zij gaven aan fan te zijn van Go Ahead Eagles en zich te storen aan de blauwe verlichting (refererend aan de kleuren van PEC Zwolle). Door het vuurwerk stond de tunnel vol rook en moest deze kort worden afgesloten. De jongeren vertrokken, maar de politie houdt de situatie in de gaten. Overigens heeft de gemeente op verzoek van de politie de kleur veranderd.